В Польше нашли массовое захоронение 'вампиров': их обезглавили и положили в рот монеты

В Польше во время дорожных работ обнаружили жуткую находку. СМИ уже нарекли сенсацию массовым захоронением "вампиров": 450 скелетов были обезглавлены, а между челюстями держали монеты.

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Подобная практика была распространена в XIX веке – считалось, что она "снимает вампирское проклятие". Детали рассказало издание Daily Mail.

В поселке Лузино на северо-востоке страны специалисты производили дорожные работы. Вдруг они наткнулись на шокирующие обезглавленные скелеты с монетами во рту. Самым страшным оказался масштаб захоронения – скелетов было 450.

Археолог Мацей Стромски рассказал наиболее вероятную версию "вампирского кладбища".

"Считалось, что если член семьи умершего умер вскоре после похорон, то он мог быть вампиром. Поэтому после погребения могилу раскапывали и отрубали покойнику голову, которую потом клали в ноги. Мы также обнаружили случай женщины после обезглавления. Череп ребенка лежал на ее груди", – археолог поделился ужасающими деталями.

Он добавил, что примерно в 30 процентах раскрытых могил исследователи также обнаружили кирпичи, уложенные рядом с ногами, руками и головами скелетов.

В сентябре прошлого года в Польше уже находили останки женщины-вампира. Она была прикреплена к земле серпом на горле и замкнутым пальцем на ноге – это должно было "предотвратить ее возвращение из мертвых".

Археологические работы также проводились в деревне Пиен на кладбище XVII века. Там археологи обнаружили "вампирские" скелетные останки с шелковой шапкой на голове – то есть, похороненный человек имел высокий социальный статус.

Легенды о вампирах были очень распространены в Центральной Европе. Упоминания о вампирах уходят в XI век. Люди боялись, что мертвые, вырвутся на поверхность в качестве кровожадных монстров и будут терроризировать живых.

В этом регионе нередко можно найти места захоронения, где в черепа останков были вбиты металлические колы – в древности считали, что это один из способов гарантировать, что человек останется мертвым.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о другой находке останков женщины-"вампира" XVII века, также проживавшей в Польше.

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