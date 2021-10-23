В Петербурге появился барельеф с горгоной Медузой и лицом Лукашенко. Фото

В российском Санкт-Петербурге появился странный барельеф с головой горгоны Медузы. Его обыграли, использовав лицо человека, очень напоминающего самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Такое произведение искусства украсило стену дома по улице Пушкинской, 20 в городе. Фото опубликованы в Instagram художника – Zoomstreetart (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На барельефе лицо Лукашенко исказилось в оскале и немного напоминает образ вампира. В то же время из него будто бы выползают и вьются вокруг змей. Как и у одной из самых известных трех горгон – сестер-чудищ в древнегреческой мифологии.

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Отмечается, что автором этого произведения стал московский уличный художник Zoomstreetart.

В то же время в комментариях под новостью об этом в Twitter "Радио Свобода" пользователи сети отметили, что барельеф якобы снесли.

"Чиполлино на совещании", "Супер", "А с другой стороны должна быть ж*па, что напоминает Путина", "Уже снесли", – написали подписчики.

Напомним: в 2020-м россияне потроллилы "таракана Лукашенко" в детском журнале "Ежик" (РФ). В издании напечатали историю о Таракане Таракановиче, который любил командовать и всех пугать. А читатели обратили внимание, что персонаж внешне похож на непризнанного белорусского лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября 2020 года в Минске прошла "тайная инаугурация" незаконно избранного президентом Беларуси Александра Лукашенко. Известный российский телеведущий Иван Ургант высмеял мероприятие, вызвав фурор в сети.