В первый день лета в Карпатах выпал снег и ударил мороз. Фото

Во вторник, 1 июня, в Украинских Карпатах снова зафиксировали зимнюю погоду. Там выпал снег и даже ударил мороз.

Об этом сообщила пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. В сообщении уточнили, что необычные как для теплого времени года явления пришли на гору Поп Иван.

"По состоянию на 8:20 1 июня 2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 метров. Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Температура воздуха -1 °С", – говорится в сообщении.

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В комментариях украинцы удивились из-за такой нестандартной погоды летом, однако отреагировали на нее с юмором.

"А лето где?", "Маникюр доделывает", "Может, до августа и соберется", "Вот тебе и первый день лета", "С началом лета", "Ледниковый период", "Хорошо, что зимнюю одежду еще не спрятал"," Глобальное потепление до Черногоры не доходит", – пишут пользователи.

Напомним, что Поп Иван (также Поп Иван Черногорский, или Черная Гора) – это одна из самых высоких вершин Украинских Карпат. Ее высота составляет 2028 метров. Расположена гора на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине Попа Ивана находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических потребностей и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний день весны, 31 мая, на горе Поп Иван также шел снег, видимость была ограничена 50 метрами, а температура воздуха составила 0 градусов.