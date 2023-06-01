В первый день лета будет дождь, но тепло: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 1 июня

Погода в Украине в четверг, 1 июня, будет теплой – воздух прогреется до +27 градусов. В то же время в ряде областей все еще ожидаются небольшие кратковременные дожди с грозами.

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Такой прогноз погоды на первый день лета дали в Украинском гидрометцентре. Синоптики отметили, что осадки вероятны в Крыму, на Херсонщине, на Закарпатье и Прикарпатье, а также в восточных регионах.

Ветер в четверг будет северо-восточного направления, в западных и северных областях – с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

В столичном регионе прогнозируют переменную облачность с прояснениями, осадков не предполагается. В Киевской области температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +22..+27. В Киеве ночью +10..+12, днем до +25 градусов.

На западе кратковременные дожди с грозами прогнозируют в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Температура воздуха днем будет +24...26 градусов, а ночью от +9 до +12.

На севере синоптики предполагают сухую и солнечную погоду. Днем столбики термометров будут показывать +24..+26 градусов, ночью +11..+9. На востоке 1 июня пройдет дождь. Осадки ожидаются в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Температура днем +22..+24, ночью от +15 до +11.

В центральных областях без осадков, днем +22..+25, ночью +14..+12. В Николаевской и Одесской областях – сухо, в Крыму и в Херсонской области возможны грозы. Температура днем до +25, ночью +15..+13 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным синоптиков, в Украине лето 2023 по температуре наступит с середины июня, в то же время в этом же месяце ожидаются сильные грозы и дожди. В целом, лето обещает быть жарким, иногда даже слишком.

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