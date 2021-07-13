В октябре ударят морозы, в ноябре – пойдет снег: синоптик дал прогноз на осень и зиму в Украине

Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украине первые морозы ударят уже в октябре, а в ноябре может пойти снег. По его словам, зима будет морозной и снежной.

Осень придет в Украину во второй декаде сентября, написал сайт Сегодня. Лето же закончится проливными дождями.

По словам народного метеоролога, сентябрь еще порадует украинцев теплом, однако температура воздуха уже не будет столь изматывающей, как летом. Более того, в третьей декаде первого осеннего месяца, в Украине начнется бабье лето. Продолжится оно и в октябре.

Октябрь, как сказал эксперт, будет достаточно сухим в первой половине месяца, но уже во второй его части в Украине начнутся сильные дожди и ударят первые заморозки.

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"Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег", – сказал Горбань.

Синоптик подчеркнул, что точный прогноз на зиму можно будет сделать не раньше, чем через три месяца, однако "уже ясно, что зима будет холодной".

"Декабрь будет суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами", – поделился Горбань.

На новогодние и рождественские праздники – потеплеет. Однако на Старый новый год опять ударит мороз, который продолжится до 19 января, лишь затем начнет убывать.

Февраль, согласно прогнозу эксперта, будет по-настоящему лютым.

"Особо сильные морозы следует ожидать во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны" – добавил синоптик.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам в ближайшее время следует готовиться к сильной жаре. В ближайшее время в стране ожидается температурный рекорд на уровне +39 градусов. Наиболее непростыми будут дни с 15 по 18 июля. Возвращения к более-менее комфортным +30 градусам можно ожидать не раньше 20 июля.