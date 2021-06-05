В оккупированной Макеевке во время дождя из пола маршрутки бил фонтан воды. Видео

В городе Макеевка Донецкой области, который временно контролируется террористами "Донецкой народной республики", заметили маршрутку, в которой из-под пола в дождливую погоду бил фонтан воды. Проезд в транспортном средстве, исходя из информации на табличке, стоит 15 рублей.

Пол в салоне маршрутки покрыт заплатками, а вода лилась из щели в покрытии возле водительского сидения. Видео сняли пассажиры маршрутного такси, а опубликовали его в Telegram-канале "Вартові Еспресо" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"В оккупированной Макеевке Донецкой области в маршрутках появилась новая услуга по мытью ног и головы пассажиров. Работает, правда, только во время дождей", – сказано в подписи к ролику.

Видео дня

Своеобразный "фонтан" в маршрутке работал с разными интервалами, заливая брызгами передние сидения, на которых никто из людей не сидел. В результате в салоне образовалась лужа.

Напомним, в Мариуполе (Донецкая область) в пятницу, 4 июня, из-за мощного ночного ливня затопило сразу десяток улиц. В результате непогоды погибали домашние птицы, а машины плавали в воде.

Несколько человек оказались в ловушке на вторых этажах домов и не могли выйти. В некоторых районах из-за непогоды упали деревья.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в "ДНР" решили конфисковывать недвижимость местных жителей, которые выехали с неподконтрольных Украине территорий после начала боевых действий в 2014 году и с тех пор туда не возвращались.

"Бесхозное" жилье там собираются "брать на учет" и "принимать в муниципальную собственность".