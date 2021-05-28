В Одесской области на рабочем месте застрелился второй за неделю пограничник
В Одесской области второй за неделю пограничник совершил самоубийство. Он застрелился на рабочем месте в поселке Тарутино.
Как сообщил изданию Odessa.online помощник начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы по работе со СМИ подполковник Константин Кизим, предварительная причина смерти – суицид.
На месте работает спецкомиссия и правоохранители, они устанавливают обстоятельства трагедии.
Напомним, 24 мая в Одессе в служебном кабинете нашли мертвым офицера-пограничника. По предварительной версии, он застрелился из табельного оружия.
Происшествие случилось в 07:30 утра в авиационной воинской части №9997. Погибший – майор 1980 года рождения. По данным источников, возможная причина самоубийства – семейные проблемы, но устанавливаются все обстоятельства.
Надзор за расследованием ведет военная прокуратура.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Буковине 18 апреля во время несения службы покончил с собой 24-летний сотрудник пограничного отряда.
Также на Кировоградщине 20-летний парень застрелился из-за долгов после армии.