В Одессе заметили ярко-зеленую вспышку над морем. Фото и видео редкого явления

В Одессе заметили ярко-зеленую вспышку над Черным морем. Необычное атмосферное оптическое явление называется "зеленым лучом".

Оно длилось буквально доли секунд. Снимок успел сделать местный фотограф Евгений Моргун.

Фото ему удалось сделать на восходе. По словам Евгения, глазом в видоискатель зеркальной камеры было четко видно изумрудную вспышку. Также он зафиксировал рядом со вспышкой пурпурный луч.

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Отметим, что "зеленый луч" проявляется в виде вспышки зелёного света в момент исчезновения солнечного диска за горизонтом.

В то же время, существует точка зрения скептиков, ставящих под сомнение существование "зелёного луча" как атмосферного явления. Они считают, что это оптическое явление, связанное с особенностями человеческого зрения и цветовосприятия.

Напомним, в Харькове заметили редкое оптическое явление. В четверг утром, 20 января, вокруг солнца возникло необычное светящееся кольцо.

Ранее в небе над Кривым Рогом Днепропетровской области заметили солнечное гало.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области местные жители наблюдали удивительное атмосферное явление – световые или солнечные столбы. Его можно увидеть при очень низких температурах.