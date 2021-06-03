В Одессе пациентку в инвалидной коляске 'засосало' в аппарат МРТ. Фото

В одной из частных клиник Одессы женщина в инвалидной коляске была буквально втянута внутрь аппарата магнитно-резонансной терапией (аппарат МРТ). Причиной инцидента медики называют беспечное отношение сопровождающего женщину с инвалидностью.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Ху*вая Одесса". Кроме шока и травм, которые получила пострадавшая пациентка, клиника понесла убытки, поскольку дорогостоящий аппарат сломался.

Так, перед процедурой обследования внутренних органов с пациенткой и ее спутницей был проведен инструктаж по технике безопасности. Женщинам пояснили, что в помещении с томографом сильное магнитное поле, которое нужно учитывать не только во время процедуры, но и после ее завершения.

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"Когда она решила вкатить кресло в помещение, где стоит томограф, и подкатить его ближе к пациентке, чтобы потом переместить ее на кресло, коляска было втянута в томограф силой магнитного поля", – рассказали сотрудники медучреждения.

В результате женщина с инвалидностью получила серьезные травмы и была госпитализирована. В свою очередь, медработники указали, что в результате инцидента нарушена и сама работа томографа. Несмотря на то, что стоимость аппарата известна, это 100 тысяч долларов, клиника пока не может назвать точную сумму убытков.

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