В Одессе мужчина устроил дебош в магазине из-за требования надеть маску: на место вызвали полицию. Видео

В супермаркете "Ашан" в Одессе произошел очередной неприятный инцидент, когда покупатель агрессивно отреагировал на требование надеть маску при оплате товара на кассе. Когда сотрудница магазина попыталась снять на камеру нецензурную речь мужчины, тот разъярился еще больше и ударом кулака разбил пластмассовое ограждение.

Об этом сообщили очевидцы происшествия на Telegram-канале "Х***я Одесса". Поскольку нарушителя никто не мог утихомирить, а также по факту нанесенного ущерба администрации "Ашана" пришлось вызвать наряд полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На записи слышно, что возмущенный противоэпидемиологическими мерами одессит ведет себя агрессивно, кричит на кассира и всех окружающих. Правоохранители, прибыв на место скандала, составили административный штраф и дебоширу, вероятней всего, придется оплачивать сумму поломанной перегородки на кассовой ленте.

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Подписчики Telegram-канала традиционно разделились на два лагеря. Одни поддержали позицию смутьяна, который отказывается следовать "надуманным" правилам, а другие обвиняют "антиваксеров" в том, что из-за них пандемия и карантин никогда не закончатся.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала введения в Украине обязательного требования надевать защитную маску при расчете на кассах супермаркетов, украинцы неоднократно становились свидетелями как курьезных решений, так и настоящего насилия.