В Одессе маршрутка с пассажирами на ходу потеряла колесо: водителя наказали

В среду, 8 декабря, на пр-те Небесной сотни в Одессе междугородняя маршрутка из Черноморска "потеряла" колесо прямо во время движения. Инцидент не привел к травмам пассажиров, но им пришлось выйти из транспорта и добираться до конечной остановки у центрального ж/д вокзала своим ходом.

Об этом сообщили в Telegram-канале Патрульной полиции Одесской области. Сотрудники правоохранительных органов выписали водителю маршрутки штраф согласно ст. 121 КУоАП (нарушение правил перевозки пассажиров и оказания транспортных услуг).

Сумма штрафа для работника предприятия составляет 680 гривень. Ему вменяют в вину несоблюдение правил технического осмотра, который проводится ежедневно перед тем, как транспортному средству положено выйти на маршрут.

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Отметим, что маршрут №25, осуществляющий автоперевозки по маршруту Одесса-Черноморск – многолетняя "головная боль" подавляющего числа пассажиров. Транспорт очень востребован у черноморцев, которые преимущественно учатся и работают в областном центре. Но, несмотря на то, что стоимость проезда неуклонно растет, качество услуг остается на допотопном уровне.

Засаленные сидения, пыльные занавески, скрежещущие тормоза, замурованная задняя дверь аварийного выхода (чтоб никто не проехался "зайцем") – вот неизменные спутники пассажиров 25 маршрута. Основной причиной такого подхода к людям является монополизация междугороднего сообщения, которая укоренилась еще при экс-мэре Валерии Хмельнюке и остается при избранном в 2020 году городском голове Василии Гуляеве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, водитель 25 маршрута Черноморск–Одесса поплатился за отказ перевозить участника боевых действий на Донбассе согласно льготным условиям.