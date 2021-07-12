В Одессе горит крупный отель, в небо поднялся столб черного дыма. Видео

В знаменитом одесском районе Аркадии пылает гостиничный комплекс Portofino. Постояльцев эвакуируют из здания.

Об этом сообщают городские Telegram-каналы. Очевидцы прямо с пляжа наблюдают черный столп дыма, который поднялся над престижной локацией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На место происшествия вызвали спасателей, несколько бригад ГУ ГСЧС пытались локализовать пожар, справиться с огнем им удалось довольно быстро. Информации о пострадавших пока нет.

Предварительная причина возгорания – неисправность в одном из кондиционеров.

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Portofino – популярная в Одессе гостиница на берегу моря в элитном районе Аркадия на знаменитой Трассе Здоровья. Расположена прямо на берегу Черного моря. Стоимость номеров колеблется от 3000 до 9000 гривен за ночь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком возле ТЦ "Оазис" 6 июля, вспыхнул во время зарядки и сгорел электромобиль Nissan Leaf.