В Одессе дельфин укусил ребенка: чем закончилось ЧП

В Одессе мама 6-летнего мальчика, который подвергся нападению дельфина, завила об отказе от претензий к администрации дельфинария "Немо". Несмотря на то, что ее никто не предупреждал об опасности близкого контакта с животными, она считает инцидент результатом собственной невнимательности.

В свою очередь, руководство "Немо" подчеркивает, что предупреждающие объявления звучат на протяжении всей программы со зрителями четыре раза. Об этом сообщили в эфире "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Семья приехала в Одессу из Черновцов и, поскольку дельфин не нанес мальчику серьезных повреждений и госпитализация не потребовалась, мама с ребенком уже находятся дома. А для самого дельфинария этот инцидент стал уроком.

"Будет больше предупреждающих табличек, больше персонала, который будет следить за тем, чтобы зрители не подходили вплотную к животным без участия дрессировщиков", – рассказали представители океанариума.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 июня, в одесском дельфинарии "Немо" маленький зритель решил погладить дельфина и сфотографироваться с ним. В этот момент млекопитающее укусило ему руку. Мальчика отвезли в больницу, наложили швы, но серьезных травм он не получил.