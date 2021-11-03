В ноябре пойдет снег, в а декабре можно ждать потепления: синоптик дал прогноз до конца года

Переход от зимы к осени в Украине будет постепенным, без резкого скачка температур. Уже в зимнее время столбики термометров будут подыматься до плюсовых значений.

Как рассказал в интервью Полісся народный синоптик из Камень-Каширского Волынской области Владимир Деркач, погода в Украине будет "классической" для данного периода времени. А в конце декабря, перед новогодними праздниками возможна оттепель.

Деркач отметил, что в течении почти всей первой декады ноября будет идти дождь. По его словам, "сухих" дней окажется не так и много.

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"Температура будет понижаться плавно. Лишь в конце месяца, возможно, снова немного потеплеет. Следующая десятидневка в ноябре тоже будет влажной и прохладной, но дальше будет несколько погожих, солнечных дней без осадков", – рассказал синоптик.

Третья декада, по его словам, в целом будет холодной с заморозками. Под конец месяца стоит ожидать мокрый снег.

Декабрь, как отметил Деркач, придет с морозами. Его первая декада будет холодной, с осадками.

"Ночи нас ждут – морозные, а вот дни большей частью пройдут со знаком плюс, хотя не всегда", – подчеркнул он.

По его словам, такая погода сохранится и в начале второй декады. Но дальше начнет теплеть, придут небольшие осадки.

Холоднее станет 19 декабря на день Святого Николая. Тогда будет наблюдаться кратковременное понижение температуры. А напоследок месяца украинцы столкнуться с резкими скачками температур, когда днем будет тепло, а ночью – морозно.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, на какую погоду зимой стоит рассчитывать украинцам.