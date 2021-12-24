В Новой Зеландии мужчина 'умер и воскрес' после удара током в 120 тысяч вольт. Фото

32-летний житель Новой Зеландии Трой Холл рассказал, что 10 лет назад якобы умер и воскрес после двух ударов током в 120 тысяч вольт. Он решил поведать об этом страшном случае, чтобы вдохновить на жизнь тех, кто столкнулся с подобной ситуацией.

Первый раз, как пишет 7 News, ЧП произошло, когда Трою было 22 года. Он собирал урожай авокадо после дождя, и чтобы достать плоды с самых дальних веток, вылез на лестницу. Но над деревом располагалась линия электропередач, провода которой изредка потрескивали. Несмотря на то, что урожай мужчина собрал благополучно, в конце, когда он пытался дозвониться своему другу, его пронзило током.

В этот момент Холл был примерно в четырех метрах от проводов, однако дважды почувствовал удар электричества. Один – в голову, а второй – в грудь.

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Мужчина предполагает, что последнее поражение электричеством и вернуло его к жизни, так как второй удар, видимо, запустил сердце. "Я ничего не видел и не чувствовал, я не понимал, что происходит", – сказал Холл.

От удара током парень упал на землю и вспыхнул огнем. Его спасли отец и коллеги. Позже врачи диагностировали у новозеландца ожоги третьей степени, покрывшие 60% его тела. К слову, на момент приезда "скорой" тело парня распухло в пять раз.

Медики утверждали, что Трой никогда не сможет ходить и разговаривать. Но эти прогнозы наоборот придали ему сил, и парень решил восстановиться во что бы то ни стало. Уже через несколько недель Холл сделал первые шаги и начал разговаривать.

Но при этом он ослеп на левый глаз, а также лишился одного уха. Теперь у новозеландца протез. Более того, кожа Троя "гнила" длительное время, и ему требовалось несколько кожных трансплантатов из ног.

На протяжении многих лет Холл перенес множество операций, пока полностью не восстановился.

На сегодняшний день новозеландец радуется жизни после смерти - ходит в спортзал и ведет собственный бизнес по производству авокадо.

Трой до сих пор окончательно не смирился со своей внешностью, хотя часто использует ухо "для развлечений" на вечеринках.

"Я, конечно, недооценил силу электричества", – заключил Холл, вспомнив предостережения отца о линии электропередач. Также новозеландец отметил, что жить дальше ему помогла дочь, которая несмотря на свой маленький возраст всячески его поддерживала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля во Львове девушка была поражена ударом тока, когда забралась на вагон-цистерну, чтобы сделать эффектное селфи.