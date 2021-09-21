В Николаевской области массово отравились школьники после празднования Дня здоровья

Ученики Новоодесской гимназии под Николаевом массово отравились после выездного празднования Дня здоровья. Причиной отравления стала вода из водоема, у которого проходил торжественный пикник.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ в Facebook. Из 158 детей, которые присутствовали на школьном празднике, официально зарегистрировано 13 случаев отравления.

Известно, что школьники не употребляли одинаковую пищу: закуски и угощения ребята принесли с собой из дома. Однако и дети, и учителя пили воду прямо из ручья, где проходило веселье.

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Первые признаки отравления начали проявляться спустя два дня после праздника. Родители начали массово обращаться в больницу за помощью.

"Сейчас все ребята наблюдаются медицинскими специалистами, как стационарно, так и амбулаторно – в зависимости от тяжести ротавирусной инфекции. К счастью, новых случаев отравления не обнаружено. Настоятельно призываем не употреблять воду из сомнительных источников", – указано в сообщении лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, массовое отравление в одной из школ Хмельницка стало триггером для возобновления проверок в учебных учреждениях специальными комиссиями Минздрава.