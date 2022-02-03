В Николаеве обнаружили мертвым морпеха: выяснились детали трагедии

В Николаеве обнаружили мертвым младшего сержанта 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского. ЧП произошло в среду, 2 февраля.

Известно, что мужчина был уроженцем Черкасской области и служил по контракту. Об этом сообщило местное издание "Новости-N", ссылаясь на информацию Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, мужчина совершил суицид. Причины или мотивы такого поступка неизвестны. Погибший не оставил никакой предсмертной записки. На данный момент его тело направлено на медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

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Следователи открыли по факту смерти военнослужащего уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, солдат-срочник воинской части НГУ 3021 Артемий Рябчук 27 января расстрелял своих сослуживцев. Пять человек погибли, еще пять получили ранения. Позднее стало известно, что в этой части при странных обстоятельствах ранее погибали военнослужащие.

Напомним, воинская часть 3021 Нацгвардии Украины в Днепре стала известной на всю страну 27 января, когда солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял своих сослуживцев. Вскоре выяснилось, что дурная слава о части ходит давно – там не раз при странных обстоятельствах погибали военнослужащие. Родители умерших солдат пожаловались на "дедовщину" в в/ч и думают, что их дети могли стать свидетелями того, что не должны были видеть.

Накануне стало известно о еще одном странном самоубийстве военнослужащего Национальной гвардии Украины. 20-летний солдат Анатолий Козуля, который служил в воинской части 3011, застрелился в июле 2021 года.