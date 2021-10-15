В небо над оккупированным Донбассом запустили флаг Украины: поздравили с Днем защитников и защитниц. Видео

В четверг, 14 октября, над территорией оккупированного Донбасса неизвестный патриот Украины запустил желто-голубой стяг. Дерзкая в глазах так называемых ополченцев акция была приурочена ко Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщили в Twiter "Рядовой Жолудь". Чтобы добавить к этому событию еще больше праздничного настроения, украинский флаг был запущен с помощью воздушных шаров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу).

Очевидцы произошедшего, которые по каким-то причинам остались на территории временно оккупированных населенных пунктов Донбасса, но сохранили верность родной Украине, приняли увиденное с радостью и восторгом. А вот представителям пророссийских войск подобная инициатива, очевидно, принесла досаду, так как подтверждает их присутствие на востоке нашей страны как нежелательное.

Видео дня

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в областных центрах и небольших населенных пунктах Украины 14 октября провели на официальном уровне. Президент Владимир Зеленский лично принял участие в мемориальной церемонии в память о погибших защитниках в бою за независимость и суверенитет нашего государства.