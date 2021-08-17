В небе над Львовом появилось гигантское грозовое облако: синоптик дала объяснение. Видео

Рано утром во вторник, 17 августа, в небе над Львовом заметили необычную тучу, которая привела жителей города в панику. После появления облака, Львов накрыло сильной грозой.

Львовянин Дмитрий Швец опубликовал на своей странице в Facebook видео, как облако надвигалась на город со стороны ул. Научной. В свою очередь, синоптик Наталья Диденко пояснила, что видели люди (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам специалиста, город накрыл так называемый "грозовой воротник", который является подвидом кучево-дождевых облаков.

"Обычно такие тучи вызывают ливень, грозу и шквалы", – рассказала синоптик.

Видео дня

Она уточнила, что если кучево-дождевые облака в Украине появляются часто, то явление "грозовой воротник" – настоящая редкость.

Известно, что подобные облака формируются на высоте 100-2000 метров, где проходит граница атмосферных фронтов и предвещают грозу. В их образовании задействована ротация воздушных масс, вызванных морской воздушной массой.

Как сообщал OBOZREVATEL, жара накроет Украину в первой половине текущей недели, затем синоптики прогнозируют, что атмосферный фронту обусловит похолодание.