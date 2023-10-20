В нашумевшей игре Marvel's Spider-Man 2 есть украинский район: впечатляющие кадры Marvel's

Геймеры со всего мира восторженно затаили дыхание – 20 октября вышла долгожданная видеоигра Marvel's Spider-Man 2. Ее анонсировали как сиквел Spider-Man 2018 и спин-офф Spider-Man: Miles Morales.

Игра в жанре action-adventure была едва ли не самой ожидаемой новинкой сезона для любителей Marvel. Геймеры поделились первыми кадрами – и на них можно увидеть украинский район.OBOZ.UA предлагает оценить идею разработчиков.

По предварительным анонсам, в сюжете вместе с Питером Паркером и Майлзом Моралесом должны появиться Крейвен-охотник и Веном. Ценители игры ждали ее с сентября 2021 года, когда о ее выходе сообщили на онлайн-мероприятии PlayStation Showcase 2021. Среди разработчиков была большая часть команды, работавшей и над первой частью видеоигры.

Видео дня

На кадрах мы видим украинский район в Нью-Йорке. Примечательно, что на постройках висят украинские флаги.

Можно даже заметить надписи на украинском – например, "Лікарня".

Магазин одежды называется "Kyiv Clothing Co".

Есть и довольно интересные нюансы – например, "Склепочок", что, вероятно, является производным от польского "sklep" – магазин.

Украинский ресторан называется "The Tryzub" и имеет эмблему герба.

Разработчики достаточно тщательно подошли к изображению нашей культуры: в "Пекарне" даже продают паски и караваи.

А владельцем этого магазина одежды вероятно является украинец Михайло, о чем свидетельствует колоритное название "Michailo's".

Аптеки, магазины, банки – все в этом районе говорит об Украине.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что кинокомпания Marvel Studios презентовала трейлер фильма "Марвеллы", 33-й ленты киновселенной.

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