В NASA заявили, что поверхность Земли нагревается угрожающими темпами

Ученые НАСА утверждают, что за последние 15 лет количество тепла, которое потребляет поверхность Земли, удвоилось. Подобная масса энергии стремительно выводит планету за температурные границы, которые ранее позволяли формам жизни на ней эволюционировать и процветать.

Такие результаты последнего исследования были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. Они продемонстрировали давление солнечной радиации, которую поглощают земная кора и океаны.

"У Земли, как у всего, что имеет признаки жизнедеятельности, есть бюджет. Она поглощает энергию солнца и излучает равное и противоположное количество энергии обратно в космос, так же как средний человек получает деньги, а затем использует эти деньги для оплаты счетов. Однако бюджет Земли становится все более несбалансированным", – указано в научной статье.

Видео дня

В НАСА подчеркнули, что количество потребленной энергии Солнца заметно превышает ее расход. Это приводит к нагреву поверхности Земли, увеличение атмосферных температур и потепление в планетарном масштабе.

"Вещи, которые больше всего интересуют людей, такие как глобальное потепление, экстремальная погода, лесные пожары – все это, в свою очередь, является следствием увеличения выбросов парниковых газов, таких как углерод. диоксид и метан", – заключил ведущий автор исследования и научный сотрудник Исследовательского центра НАСА в Лэнгли Норман Леб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из США, Канады и Австралии заявили, что из-за изменений климата Арктика может зазеленеть. За 100 тысяч лет ареал некоторых кустарников сместился на 400 километров к югу.