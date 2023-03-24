В Мукачево зацвела знаменитая ''безумная сакура'', которую называют визитной карточкой города. Фото

В Мукачево зацвела знаменитая "безумная сакура". Дерево японской вишни решило обрадовать жителей города своим розовым цветом в конце первого месяца весны.

Видео дня

Примечательно, что именно эту сакуру называют визитной карточкой Мукачево. Об этом сообщил Мукачевский городской совет.

"По улице Успенская в центре города расцвела, известная своим необычным периодом цветения, "безумная" сакура. Дерево покрылось нежно розовым цветом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сакура всегда цветет первой, иногда даже в феврале. А уже скоро в городе можно будет увидеть массовое цветение японской вишни.

Добавим, что это дерево японской вишни "окрестили" "безумным", поскольку цветет оно не только весной, как другие сакуры, но и в холодное время года.

Кроме того, эта сакура является любимицей и у туристов, и у горожан: почти все выкладывают в социальные сети фотографии с розовыми цветами. У дерева даже установили "подсказку", как лучше позировать возле легендарной сакуры.

Напомним, в начале января из-за аномального тепла в Украине начали происходить интересные явления в природе. В частности, в Закарпатье и в Киеве зацвела легендарная сакура. Пользователи заявили, что это предсказательница победы нашей страны в российской войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады зацвела самая длинная аллея сакур в Украине. Она занесена в Национальный реестр рекордов Украины, ее протяженность составляет 1402 метра и 25 сантиметров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!