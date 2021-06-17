В Мелитополе женщина получила химический ожог рук, собирая черешни. Фото

В Мелитополе Запорожской области женщина заработала химический ожог во время сбора черешни. Руки опухли, кожа покраснела и начала шелушиться.

Об этом сообщают "Местные Вести – Мелитополь". Валентина Николаевна на сборе черешни работает уже больше 30 лет, но такое с ней случилось впервые (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам женщины, утром она вышла на работу, а в обед пошел дождь, работники немного намокли.

До вечера Валентина Николаевна не испытывала никаких проблем, а ночью проснулась от того, что ее руки, шея и ступни покраснели и опухли, все чесалось и пекло. Пострадали те участки кожи, которые были не прикрыты одеждой и обувью.

Видео дня

Женщина обратилась к дерматологу, который определил проблему как химический ожог или аллергическую реакцию на химию.

Пострадавшая предполагает, что черешню слишком щедро обрабатывали химикатами, чтобы уберечь ее от гниения в сезон дождей.

Спустя 10 дней руки Валентины Николаевны все еще выглядят отечными, кожа красная, шелушится, хотя дискомфорт ощущается уже меньше. Она лечилась уколами и гормональными мазями.

Претензий владельцу садов женщина предъявлять не стала, так как не верит, что может чего-то добиться. Молча ушла с бригады и теперь работает в другом месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине затяжные дожди испортили высокий урожай мелитопольской черешни, производители ягод потеряли значительную часть ранних сортов урожая.