В Мариуполе спасли самоубийцу, который прыгнул с балкона и повис на веревках. Видео

В Мариуполе Донецкой области полицейские спасли самоубийцу, который висел на бельевых веревках на балконе четвертого этажа. На помощь позвала его пожилая мать.

Как сообщается на сайте областной полиции, нетрезвый 62-летний мужчина решил покончить с собой и прыгнул с балкона, но завис. Событие произошло 15 июня около 19:00 в пятиэтажке (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Дом расположен около Главного управления Нацполиции в Донецкой области, поэтому инспекторы сразу услышали крик матери.

Они увидели, что мужчина высел на высоте и не мог пошевелиться.

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"Его с последних сил пыталась удержать пожилая женщина, которая была в шоковом состоянии и сама едва стояла", – рассказали правоохранители.

Два полицейских кинулись в квартиру и за руки и ноги вытащили пострадавшего с балкона.

Мужчину госпитализировали. Также медики "скорой" помогли его маме, которой стало плохо.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогера Марию с ником "ttiisshhiinnaa", которая устроила погром в номере отеля в Киеве, год назад патрульные полицейские спасли от самоубийства. Тогда девушка якобы поссорилась с парнем и хотела прыгнуть с моста Метро.