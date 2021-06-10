В Луцке на елке заметили 'Христа-Искупителя' как в Рио. Фото

В Луцке местные жители заметили верхушку старой елки, которая им показалась похожей на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Дерево выделяется на фоне остальных.

Оно растет на спуске с проспекта Воли в Центральный парк городе. На камеру это сняли очевидцы, сообщает местное информагентство "Конкурент" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах, если смотреть издалека, действительно видно, что верхушка елки превратилась в фигуру, которая напоминает всемирно известную статую Иисуса. Форма такая же – с распростертыми руками он обнимает мир.

Видео дня

Фотографиями поделился с изданием лучанин Дмитрий. Мужчина подчеркнул, что ежедневно ходит по дороге через парк на работу, но эту "странность" заметил несколько дней назад.

По его словам, старые елки давно потеряли "презентабельный" вид и было бы неплохо как-то облагородить их, или вообще посадить новые, так это в центре города.

"Но это что-то очень странное, на самом деле. Эти елки все меньше напоминают деревья, и все больше напоминают какие-то фигуры", – добавил местный житель.

Добавим: статуя Иисуса Христа в бразильском Рио-де-Жанейро расположена на вершине 710-метровой горы Корковаду в национальном парке лес Тижука. Она достигает в высоту 39,6 метра (размах рук Христа-Искупителя составляет 28 метров), весит 1145 тонн. Статую возвели как символ христианства, в итоге она также стала визитной карточкой Рио-де-Жанейро и Бразилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года в селе на Запорожье на месте "декоммунизованного" еще в 2014-м памятника Ленину установили статую Христа Спасителя.