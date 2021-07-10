В Лазурном девочка заблудилась на пляже и прошла 7 км до соседнего курорта. Фото

В курортном поселке Лазурное 10-летняя девочка 9 июля потерялась на пляже во время отдыха со взрослыми. Ища путь домой, она прошла семь километров по побережью моря до соседнего курорта в Приморском.

О ее исчезновении в Скадовский райотдел полиции заявила родственница. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Херсонской области на странице в Facebook.

Отмечается, что для поисков ребенка было сформировано несколько групп, правоохранители прочесывали береговую линию курорта. Вскоре выяснилось, что девочка прошла берегом примерно 7 км от места, где исчезла.

Заблудшего ребенка обнаружил один из отдыхающих автокемпинге в Приморском. Мужчина, не теряя времени, сразу вызвал полицию.

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Уже в разговоре с правоохранителями девочка призналась, что просто собирала камешки на берегу моря и не заметила, как потеряла из виду родственников, с которыми пришла на пляж. После она просто шла по берегу в их поисках.

Отмечается, что ребенок не пострадал, его отвезли к бабушке. А с родственницей девочки провели профилактическую беседу по внимательного ухода за детьми.

Напомним: в июне на Киевском море унесло от берега два надувных матраса. На них отдыхала семья из села Бучацкого района – папа, мама и двое их дочерей. Спасатели обнаружили в воде тело меньшего ребенка, а старшую девочку с отцом искали несколько дней. Выжить удалось только женщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ГСЧС Украины, в июне 2021 года на водоемах страны погибли 126 взрослых и 28 детей. Спасатели рассказали, что в случае взрослых, основным фактором гибели на воде является употребление алкоголя, а также чрезмерная уверенность в собственных силах.