В квартире всегда будет пахнуть невероятно: три совета против неприятных запахов

Регулярная уборка позволяет нам не только поддерживать жилище в чистоте, оно также обеспечивает гигиеничность жилья. Но действительно уютная атмосфера и ощущение свежести после уборки может обеспечить только приятный аромат.

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Впрочем, использовать для этого освежители или моющие средства с сильными запахами хотят не все. Поэтому энтузиасты ухода за жилищем придумывают разные лайфхаки с использованием натуральных ингредиентов. OBOZ.UA рассказывает о трех таких советах. Эти способы в первую очередь помогут устранить неприятные запахи, а заодно наполнят помещение легким приятным благоуханием.

Освежитель мусорного контейнера

Ведро или другой контейнер, в который мы собираем мусор, особенно органические отходы, является основным источником вони в доме. Поэтому его нужно регулярно мыть. Но запах может появиться и между опорожнениями мусорника. Чтобы избежать этого, положите в него под пакет несколько ватных дисков смоченных эфирным маслом. Пары капель будет достаточно, чтобы устранить проблему.

Сода и лимон для кухни

Инородные запахи могут появляться и в других местах на кухне. В частности, на поверхностях и приборах, которые контактируют с продуктами. Убрать их поможет средство из пищевой соды и лимонного сока. Разрежьте свежий лимон на половинки и посыпьте срез содой. А затем потрите фруктом раковину, плиту, столешницу или дверцу холодильника. Комбинация соды и лимонной кислоты из сока механически удалит загрязнение, уберет известковый налет и освежит запах. Все, что останется, это смыть остатки соды.

Ароматизированная вода для мытья стен

Неприятные запахи могут появляться и от стен и плинтусов, если на них накапливаются органические пятна – те же следы от еды, жира, метки домашних животных и т.д. Нейтрализовать проблему поможет мытье ароматизированной водой. Чтобы приготовить ее, возьмите литр теплой чистой воды, добавьте в нее чайную ложку средства для посуды и несколько капель эфирного масла по вашему вкусу. Мыло в составе воды растворит и устранит загрязнение, а эфирное масло оставит легкий приятный аромат. Главное – тщательно размешать жидкость, чтобы ароматическое средство хорошо растворилось в воде. Мыть стены такой водой нужно едва увлажненной тряпкой или шваброй. Это поможет избежать повреждения декоративного покрытия – краски или обоев.

Впрочем, касательно этого лайфхака есть оговорки. Если у вас есть домашние животные, убедитесь, что выбранное масло не токсично для кота или собаки. Например, перечная мята может нанести пушистикам вред. Если не хотите рисковать вообще, масло можно не добавлять в воду для мытья.

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