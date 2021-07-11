В Крыму заговорили о провале турсезона: пляжи пустуют, а люди едут в Турцию и Египет. Видео

Во временно оккупированном Крыму заявили о провале туристического сезона. Несмотря на отсутствие потопов и хорошую погоду, россияне отказываются ехать на полуостров.

Как предположил один из туристов в Twitter, возможной причиной недостатка людей стала "шумиха" в российских СМИ из-за потопов и сильных дождей.

"Почти середина июля, а народу нет. Газеты и телевидение развели шумиху, что вот эти все потопы. Как видите, ничего нету. Но народу нет. То ли они все уже на Турцию и Египет перестроились, то ли просто испугались", – отметил он.

Россиянин также удивился отсутствию пробок в центре Ялты. "Если приехать на машине, есть места, где спокойно припарковаться. Первое такое лето, которое я здесь вижу", – добавил турист.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в Крым снова прошли сильные дожди. В результате из берегов вышли три местные реки – Бага, Бельбек и Коккозка, затопило несколько населенных пунктов, а также погиб один человек. В Бахчисарайском районе объявили режим ЧС из-за подтопления.

в Ялте из-за сильных дождей в городе и расположенных поблизости населенных пунктах сошли селевые потоки, были обесточены, подтоплены и отключены от газоснабжения десятки домов. Один человек погиб в Краснокаменке, еще одна женщина пропала без вести.