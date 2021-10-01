В Крыму возле озера Сиваш загадочно погибли тысячи птиц: названа возможна причина

На озере Сиваш в Крыму погибли более семи тысяч птиц различных семейств: черношейные поганки, утки-пеганки, морские голубки, чайки-хохотуньи. Орнитологи считают, что причиной массового вымирания стала не экологическая загрязненность, а инфекция.

Об этом сообщило российское издание "Газета.ru". Заразить пернатых гибельно опасным вирусом могли комары и другие кровососущие насекомые.

"Учитывая вид птиц, которые подверглись массовой гибели, предполагаю, что речь идет о ботулинуме или лихорадке Западного Нила. Однако к первому варианту отношусь скептически, потому что он не развивается в теплых условиях, а сейчас еще тепло. Скорей всего причиной вымирания стали арбовирусные инфекции", – заметил орнитолог Владимир Романов.

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Сейчас он вместе с группой коллег и экологов предпринимают все возможные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции дальше. При этом Романов обнадежил восстановлением популяции птиц, причем с уже имеющимся иммунитетом к указанным вирусам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стало причиной выживания птиц в эпоху Ледникового периода, когда вымерли куда более мощные существа – динозавры.