В Крыму из-за ливней реки вышли из берегов и затопили города. Видео
Во временно оккупированном Россией украинском Крыму снова прошли сильные дожди. Из-за этого из берегов вышли три местные реки – Бага, Бельбек и Коккозка, затопило несколько населенных пунктов.
На полуострове объявили штормовое предупреждение 4-5 июля и предупредили о том, что уровень воды в Бельбеке может подняться на несколько метров. Из-за непогоды в нескольких районах Крыма сошли селевые потоки, сообщили в "управлении МЧС России по республике".
В связи с повышением уровня воды опять затопило курортные Ялту и Судак, грязной водой залило также Байдарскую долину. Сильные подтопления зафиксировали в Бахчисарайском районе, там подтоплены более 50 домов, началась эвакуация населения.
В регион выехали "вице-премьер Крыма" Евгений Кабанов и "министр чрезвычайных ситуаций республики" Сергей Садаклиев. На месте организовали штаб, проводится расчистка местности.
Напомним, в Крыму запретили пользоваться 83 пляжами. Это связанно с аномальными ливнями на полуострове и подтоплениями, после которых вода на побережьях перестала отвечать санитарным нормам.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Ялте из-за сильных дождей в городе и расположенных поблизости населенных пунктах сошли селевые потоки, были обесточены, подтоплены и отключены от газоснабжения десятки домов. Один человек погиб в Краснокаменке, еще одна женщина пропала без вести.
На борьбу с последствиями непогоды в Ялте направили военных, технику и экскаваторы. Фотографии потопа в городе можно посмотреть в нашем материале по ссылке.
В Керчи 17 июня также прошел мощный ливень, затопив улицы города и "похоронив" десятки машин. Непогода ломала деревья и рушила заборы