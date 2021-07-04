В Крыму из-за ливней реки вышли из берегов и затопили города. Видео

Во временно оккупированном Россией украинском Крыму снова прошли сильные дожди. Из-за этого из берегов вышли три местные реки – Бага, Бельбек и Коккозка, затопило несколько населенных пунктов.

На полуострове объявили штормовое предупреждение 4-5 июля и предупредили о том, что уровень воды в Бельбеке может подняться на несколько метров. Из-за непогоды в нескольких районах Крыма сошли селевые потоки, сообщили в "управлении МЧС России по республике".

В связи с повышением уровня воды опять затопило курортные Ялту и Судак, грязной водой залило также Байдарскую долину. Сильные подтопления зафиксировали в Бахчисарайском районе, там подтоплены более 50 домов, началась эвакуация населения.

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В регион выехали "вице-премьер Крыма" Евгений Кабанов и "министр чрезвычайных ситуаций республики" Сергей Садаклиев. На месте организовали штаб, проводится расчистка местности.

Напомним, в Крыму запретили пользоваться 83 пляжами. Это связанно с аномальными ливнями на полуострове и подтоплениями, после которых вода на побережьях перестала отвечать санитарным нормам.

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