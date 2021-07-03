В Кривом Роге спасли ребенка, который застрял в оконной решетке. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области ребенок 2015 рождения головой застрял между металлических прутьев решетки на окне. Предварительно известно, что мальчик пытался выбраться на улицу, потому что хотел разыскать свою мать, которая долго не возвращалась домой.

Ребенок хотел вылезти в окно на первом этаже многоквартирного дома, однако оказался в ловушке. Инцидент произошел на улице Циолковского в Металлургическом районе города, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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На помощь мальчику пришли спасатели. С помощью гидравлических ножниц они разрезали металлическую конструкцию и спасли пострадавшего, который и рассказал, зачем хотел выйти из квартиры. К работам были привлечены восемь человек личного состава и две единицы техники.

Сейчас ребенок находится под наблюдением сотрудников Нацполиции. Правоохранители установят все обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Казацкое в Одесской области 1 июня в открытом колодце с мусором нашли тела отца и сына. 9-летний мальчик, предварительно, упал в яму, а мужчина пошел его искать и также погиб.