В Кривом Роге подростки осквернили братскую могилу воинов Второй мировой. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области группа подростков осквернила Братскую могилу воинов Второй мировой войны и подпольщиков в Парке Железнодорожников. Несовершеннолетние изрисовали памятник и бросили в горелку вечного огня игральные карты.

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил глава Долгинцевского райсовета Игорь Ратинов. Он был очень возмущен произошедшим и назвал вандалов "недоумками".

"Вы вообще в своем уме, это обращение к "недоумкам", которые это сделали. Это не просто памятник, это братская могила, куда же мы катимся...это дно", – написал он.

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Чиновник опубликовал фото поврежденного подростками мемориала. Позже стало известно, что на акт вандализма отреагировали правоохранители.

Сотрудники отделения полиции №1 Криворожского районного управления полиции установили причастных к происшествию. Они нашли подростков и провели с ними разъяснительную беседу, проинформировали на официальной странице Долгинцевского района в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве несовершеннолетние девушки устроили пьянку прямо на территории одного из городских кладбищ. Для "отдыха" они выбрали столик с двумя рядами у могилы.