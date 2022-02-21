В Кривом Роге мужчина поджег девушку после ссоры: выяснились детали трагедии. Фото

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В Терновском районе Кривого Рога вечером в воскресенье, 20 февраля, 35-летний мужчина поджёг свою 28-летнюю девушку. Инцидент произошел после ссоры.

К счастью, девушка осталась жива, но сильно пострадала. Об этом сообщает местное издание "СВОИ", ссылаясь на информацию собственных источников.

ЧП произошло в квартире многоэтажного дома по улице Жемчужной. По предварительной информации, пара выпивала дома, и в какой-то момент между ними произошел конфликт, который перерос в ссору.

Впоследствии мужчина зажигалкой поджег волосы своей сожительницы. У женщины обгорели лицо, голова и руки.

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Пострадавшую госпитализировали медики. На месте происшествия работали правоохранители.

Напомним, в Николаевской области, в городе Снигиревка, 64-летний мужчина после семейной ссоры облил бензином и поджег свою тещу. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.

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