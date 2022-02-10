В Краматорске почтили память погибших во время обстрела города оккупантами: тогда были убиты 17 человек. Фото

В Краматорске, что в Донецкой области, почтили память украинцев, которые погибли во время обстрела города оккупантами. Тогда более чем 30 снарядами установки "Смерч" российские наемники ударили по аэродрому и мирным кварталам города.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. В частности, неравнодушные граждане почтили память краматорцев минутой молчания и возложением цветов.

"Этот день всегда будет напоминанием о жестокости, цинизме и коварстве нашего врага. Преклоняемся перед невинными жертвами агрессора и знаем, что преступники будут наказаны", – подчеркнул он.

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Отметим, что среди 17 погибших девять были военными Вооруженных сил Украины. Кроме того, были ранены 64 человека, включая пятерых детей и 15 военных.

Ракетный удар был нанесен в 12:30 10 февраля. За несколько минут по городу и аэродрому оккупанты выпустили более трех десятков 800-килограммовых ракет. Обстрел велся с позиций на окраинах Горловки.

18 снарядов упали в районе штаба АТО, еще 14 – в городских кварталах, вследствие чего было повреждено 41 здание.

Обстреливать город боевики начали из-за того, что им очень нужна была победа на этом стратегическом направлении, чтобы устроить новое окружение для ВСУ, поэтому они решили нанести удар по командованию операцией. Штаб АТО на то время базировался на аэродроме прифронтового Краматорска.

За несколько дней до этого над городом стали массово появляться беспилотники, которые, как выяснилось позже, осуществляли доразведку целей.

В штабе ООС подчеркнули, что обстрел Краматорска стал одним из первых случаев явного и коварного применения оккупационными войсками Российской Федерации запрещенного вооружения.

Там также добавили, что дело о террористическом обстреле Краматорска является частью иска Украины против Российской Федерации в Международном суде ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января в Киеве почтили память украинских военных, которые погибли, отстаивая независимость. Церемония прошла возле Памятного колокола на территории Министерства обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 29 августа, почтил украинских воинов и добровольцев, погибших под Иловайском в августе 2014 года. В эту дату украинцы отмечают День памяти защитников, павших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.