В Китае в пруду нашли существо с 24 глазами: ученые уже его распознали

Грязный пруд с соленой водой в Гонконге неожиданно преподнес ученым большой сюрприз. Из него удалось выловить существо, имеющее 24 глаза. И это совсем новый биологический вид.

Видео дня

Как пишет издание Daily Mail, существо оказалось совершенно новым представителем класса кубомедуз. Его выявили в заповеднике Май По. Животное имеет прозрачное тело размером менее 2,5 см и три длинных щупальца, способных достигать длины в 10 см. Чтобы посмотреть фото, долистайте новость до конца.

Два с лишним десятка глаз медузы разделены на четыре группы по шесть штук. Они расположены внутри сенсорного углубления, которое называется ропалием, и находятся со всех сторон колоколообразного тела животного.

Это первое обнаружение новых видов кубомедуз в китайских водах. Животное стало четвертым видом в семействе Tripedaliidae, в которое входят одни из самых ядовитых морских животных в тропических водах.

Кубомедузы получили название из-за формы своего тела, напоминающего коробку или бутылку. Вокруг него размещаются щупальца. Они напоминают ядовитые дротики, выделяющие токсин. Яд некоторых видов кубомедузы может привести к параличу, остановке сердца и даже смерти в течение нескольких минут после укуса. Например, к классу относится наиболее ядовитое водное животное – морская оса.

Группа ученых во главе с Гонконгским баптистским университетом (HKBU) наблюдала за новым морским животным в течение трех лет. И обнаружила, что их популяция стала расти в солоноватой воде прудов с креветками в природном заповеднике Май По.

Исследователи выловили медузу из пруда и проанализировали ее ДНК и ткани, что позволило определить, что это новый вид. Он тесно связан с кубомедузами из Ямайки, Флориды, Сингапура, Австралии и Индии. Ученые уже исследовали и самцов, и самок. Они, в частности, отличаются по цвету. Женские имеют "крылья" желтоватого цвета, а мужские – белого. Строение тела позволяет новому животному развивать скорость больше, чем другие представители класса.

Набор из 24 глаз является стандартным для кубомедуз. Ученые предполагают, что две из четырех групп таких глаз имеют линзы, позволяющие формировать изображение, тогда как другие могут воспринимать только свет.

Новый вид является единственным известным в регионе, поэтому ученые назвали его Tripedalia maipoensis в честь заповедника, где он был обнаружен. Ведущий исследователь, профессор Цю Цзяньвэнь, сказал, что кубомедузы "мало известны" в морских водах Китая, и считает, что это открытие свидетельствует о "богатом разнообразии" морской жизни вокруг Гонконга.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о таинственном существе с красным хвостом, которое обнаружили в США.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.