В Киеве задержали белоруса, который хотел забросать посольство навозом. Видео

Гражданин Беларуси, проживающий в Украине, Петр Маркелов 22 мая был задержан сотрудниками Нацгвардии, когда собирался перебросить через забор посольства Республики в Киеве несколько мешков с навозом. Их он привез с собой с целью обратить внимание на нарушения прав человека в Беларуси, включая смерть политического заключенного Витольда Ашурака, активно выступавшего против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода Беларусь". Нацгвардейцы в довольно жесткой форме произвели задержание активиста, несколько раз пригрозив депортацией (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сам Маркелов пытался убедить силовиков, что его действия были направлены не против Украины, а диктаторского режима в Беларуси.

"В Беларуси по улице Окрестина прошли 50 тысяч граждан. Я солидарен с ними и пытаюсь привлечь внимание к тому, что там происходит. Вчера фактически убили человека в тюрьме", – пытался оправдываться белорус.

В результат инцидента Маркелов был доставлен в ближайшее отделение полиции, где на его действия составили протокол за мелкое хулиганство и отпустили. Киевские власти усилили охрану здания посольства.

В свою очередь, представитель оперативного управления Нацгвардии Владимир Швец публично попросил прощение у беларусского гражданина за неоправданно грубое обращение и резкие высказывания сотрудником ведомства.

"Приношу извинения за эти эмоции, но, вы должны понять, мы не ожидали таких провокаций. У нас всегда были конструктивные отношения с гражданами, которые проводят акции у посольств своих стран", – пояснил Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, нелигитимный глава Беларуси Александр Лукашенко назвал предпосылки для проведения досрочных президентских выборов в стране, которых от него потребовали лидеры стран Большой Семерки.