У Києві Національне видавництво "Веселка" видало книгу висловів рабина Нахмана з Брацлава, перекладену українською мовою. "Ти там, де твої думки" - це перше видання мудрих висловів рабина Нахмана українською мовою з відповідними текстами на івриті. Афоризми рабина Нахмана переклав українською мовою Едвард Докс, гід, перекладач і журналіст з Києва.

Це друга книга з серії двомовних книг, виданих ״Веселкою״, після поетичної збірки Басьо, виданої одночасно японською та українською мовами.

Книга представлена в елегантному дизайні зі стильними орнаментами, які можуть задовольнити найвибагливішого читача.

Збірка висловів рабина Нахмана проілюстрована зображеннями талановитого ізраїльсько-українського художника Альберта Еліезера Фельдмана. Його світлини єврейського побуту у єврейских містечках на Україні можуть послужити компасом часу під час читання книги.

Досить погортати принаймні кілька сторінок книги "Ти там, де твої думки", щоб зрозуміти, що навіть у 21 столітті слова рабина Нахмана залишаються актуальними, оскільки вони заохочують до самосвідомості, духовної цілісності, допомагають порозумінню між народів.

"Як гід, який десятиліттями водив світських туристів в Умань, я давно хотів видати книгу про це незвичне місце", - говорить Едвард Докс, автор ідеї та перекладач книги. Остаточне рішення було ухвалено восени 2020 року, коли на маленькому місті Умань були зосереджені прожектори світових медіа більше місяця "завдяки" світової пандемії. Вогонь пристрастей навколо могили в Умані досяг такого рівня, що мені здалось актуальним згадати суть самої філософії рабина Нахмана, яка закликала людей бачити в інших лише добро і світло. Коли я перекладав ці афоризми, я відчував що перекладаю людину, яка живе серед нас у 21 столітті та має не аби якій досвід життя під час обмежень КОВІДу та наших інших сучасних неприємностей. Наприклад: "Уникайте відчаю будь-якою ціною. Це корінь усіх хвороб та болю". Або "Запам’ятайте: все може змінитися від найгіршого до найкращого ... за мить." - додає Докс.

Автор ідеї видання та перекладу висловлює подяку рабину Хаїму Крамеру з Інституту Нахалат Цві за дозвіл на переклад та бізнесмену Арі Шварцу, який дарував гроші на видання книги та присвятив її рабину Нетанелу Шрікі, що працює на користь громаді Нетівот, де зараз не зовсім спокійно. Додаткова подяка Дмитру Чекалкіну, лінгвісту, що перевірив коректний переклад. Книжка може служити підручником для всіх хто вивчає іврит, володіючи українською мовою, та навпаки, викликає інтерес широкого кола читачів. Книжку можна замовити Новою поштою. Ціна 280 грн.

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