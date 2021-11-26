В Киеве устроили митинг возле коворкинга, где проводит пресс-марафон Зеленский. Фото

Сотрудники украинских средств массовой информации, которые не были допущены на пресс-марафон Владимира Зеленского, посвященному "экватору" его каденции на должности главы государства, пикетируют здание, где он проходит. Участники акции пришли с плакатами, которые прямо указывают на ограничение свободы слова, напоминающее ситуацию при диктаторе Викторе Януковиче.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий в Киеве. Отмечается, что мероприятие не было заранее анонсировано, аккредитация не проводилась, а Офис президента инициировал приглашение только для 30 изданий Украины.

"У нас нет четкого плана, как долго продлится акция. Мы собрались только с одной целью: привлечь внимание к проблеме и предостеречь руководство страны от создания определенного пула СМИ, которые смогут посещать подобные мероприятия в отличие от других журналистов", – пояснила участница пикета коллегам из "Громадского".

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Как уже сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Сергей Никофоров перечислил СМИ, которые были удостоены чести быть приглашенными на пресс-марафон Владимира Зеленского и смогли задать актуальны вопросы спустя 2,5 года его каденции.