В Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину. Видео с места ДТП

Вечером 22 мая в Голосеевском районе Киева произошло ДТП, в результате которого погибла 50-летняя женщина. Она попала под колеса автомобиля Ford, которым управлял водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщил Телеграм-канал "Киев Оперативный". Авторы публикации отметили, что виновник аварии пытался скрыться с места ДТП, но уже на улице Потехина,12 был задержан сотрудниками Патрульной полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Результаты экспресс-теста на содержание алкоголя в крови показали 1,76 промилле – состояние сильного опьянения. Впрочем, даже без использования специального оборудования невменяемость мужчины очевидно просматривалась: он бессвязно говорил и едва держался на ногах.

"Мы с друзьями взяли "литру" (водки, – ред.) на троих, 0,5-0,7", – рассказал задержанный полицейским.

Он добавил, что не может ответить себе на вопрос, почему сел в таком состоянии за руль.

"Могу сказать только одно, что я тупил и не понимал. Не знаю, что еще ответить", – пожал плечами водитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко выросло число случаев вождения в пьяном виде, а наибольшее количество ДТП по этой причине приходится на Киев и Одессу.