В Киеве провели сборы резервистов: сотни человек показали готовность защищать Украину. Фото

В субботу, 5 февраля, 112 Отдельная Бригада территориальной обороны Киева провела военные учения для резервистов в свете вероятной угрозы со стороны России. Сотни людей пришли показать готовность защищать свою страну.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов у себя на Facebook, персональной принявший участие в тренировке. В ходе мероприятия командование выдало резервистам подлинные автоматы для стрельбы по мишени, но большая часть подразделений тренировались с макетами оружия. По словам Бутусова, важную роль сыграли и журналисты известных западных изданий, которые присутствовали на полигоне, снимая репортаж.

"Из-за большого количества иностранных журналистов работа с макетами демонстрирует Западу и всему миру мотивацию украинцев защищать свою землю, и что количество желающих убивать россиян больше количества запасов оружия, и что нам действительно нужна помощь", – заметил Бутусов у себя в публикации.

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Также от себя аналитик добавил, что, несмотря на характер мероприятия, на полигоне главенствовала дружелюбная атмосфера, вокруг было множество друзей и хороших знакомых. Даже среди тех, кто прежде имел разногласия по политическим или иным мотивам, единое стремление встать на защиту родного города перед оккупантами, вселило в участников учения взаимоуважение, мотивацию и поддержку друг друга.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство разрешило резервистам в теробороне украинских городов использовать охотничьи ружья в случае реальной эскалации.