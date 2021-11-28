В Киеве провели акцию памяти Павла Шеремета: ему сегодня исполнилось бы 50 лет. Фото

Сегодня, 28 ноября, известному украинскому журналисту Павлу Шеремету могло бы исполниться 50 лет. В честь юбилея погибшего публициста и расследователя провели памятную акцию, зажегши свечи и почтив его минутой молчания.

С места мероприятие освещали корреспонденты "Укринформа". Акция началась в 17:00 на пересечении улиц Б.Хмельницкого и И.Франко, где и погиб Шеремет от взрывного устройства, установленного в машине.

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В акции приняли участие друзья и коллеги Павла, которые знали его лично, а также поклонники его журналистской деятельности. К памятному знаку принесли цветы и зажигали лампадки со свечами.

Отметим, что Павел Шеремет родился в Минске 28 ноября 1971 года. На протяжении многих лет своей карьеры в Беларуси стал известен как оппозиционный журналист к диктаторскому режиму в стране и несменяемости власти Александра Лукашенко. Вынужден был скрываться от уголовного преследования в России, где он также работал корреспондентом и телеведущим в новостных проектах.

С 2012 года начал сотрудничать с "Украинской правдой" и вел там свой блог. В 2015 году запустил авторский проект "Диалоги" на медиапространстве Украины. Был убит утром 20 июля 2016 года, когда сработала бомба, заложенная в автомобиле, когда Шеремет ехал на работу.

Исполнители и заказчики, несмотря на громкий резонанс преступления и расследования, до сих пор не установлены.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, накануне киевляне массово почтили память жертв, погибших в Голодоморе 1932-1933 гг. Акция была посвящена воспоминаниям о катастрофических последствиях власти большевиков на украинской земле и предотвращению повторения таких ужасов в наше время.