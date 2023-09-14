В Киеве провели акцию, чтобы привлечь внимание к обеспечению женщин-военнослужащих специальной амуницией. Фото

В Киеве в четверг, 14 сентября, общественная организация Veteranka провела специальную акцию. Ее целью организаторы назвали необходимость обратить внимание на вопрос обеспечения женщин-военнослужащих "женской" броней.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Мероприятие прошло на Михайловской площади.

Так, по словам организаторов мероприятия, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в ВСУ служит 42 тысяч военнослужащих, вместе с гражданскими работницами – 60 тысяч. Из них 5 тысяч защитниц наравне с мужчинами защищают нашу землю на передовой прямо в зоне смертельного риска.

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Во время пребывания на боевых позициях и выполнения боевых задач военнослужащие, независимо от статьи, обязаны носить защиту. Амуниция, которая сегодня на обеспечении в украинской армии и продается в спецмагазинах, не универсальна, не подходит для женщин-военнослужащих.

"Женщины в армии вынуждены носить "мужской" вариант амуниции. Без облегченных плит вес такого бронежилета может достигать от 6 килограмм. В совокупности с рюкзаком 15-20 кг, аптечкой, разной одеждой и дополнительной амуницией – такой вес ежедневно носит на себе парамедик. Мне, например, важно, чтобы броня не мешала работать, поэтому у меня меньший вес за счет неполной защиты (стороны открыты).Надлежащая броня сверхважная, чтобы человек дольше сохранял свое здоровье, чтобы спасать других. просто актуальная, а неотложная задача. Отсчет идет на минуты, ведь девушки уже на фронте, а амуницией до сих пор не обеспечивает государство", – подчеркнула парамедик, участница движения Елена Шарговская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева в среду, 13 сентября, неизвестные надели на памятник княгини Ольге бронежилет. На нем можно увидеть надпись "Ей нужна броня".

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