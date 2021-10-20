В Киеве поднимут стоимость проезда в общественном транспорте, льготы обещают сохранить

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева подорожает уже в ближайшее время. Это обусловлено тем, что столичный бюджет вынужден дотировать повышенные тарифы на тепло, чтобы сдерживать цифры в коммунальных платежках.

Об этом рассказал первый заместитель Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Увеличение стоимости услуг пассажирских перевозок – единственный способ обеспечить стабильную работу транспорта внутри города.

"Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа", – заметил чиновник.

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Поворозник добавил, что с лета областные центры повысили тарифы для пассажиров, но Киев уверенно держался "на плаву". Теперь приходится переходить к непопулярным мерам.

"Сегодня же, когда город принял меры, чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, а компенсировать разницу за счет местного бюджета, увеличивать финансирование на и так дотационный общественный транспорт просто невозможно", – заключил он.

При этом представитель столичной власти подчеркнул, что льготы сохранятся для всех киевлян, которые ранее ими пользовались, согласно предписаниям закона.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок в Украине ввиду острой эпидемиологической ситуации в стране. Теперь использование общественного транспорта требует соблюдения новых правил.