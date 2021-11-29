В Киеве пенсионер взял хлеб, оставленный на Мемориале жертвам Голодомора. Видео

В субботу, 27 ноября, в Киеве пожилой мужчина собирал хлеб, оставленный на Мемориале памяти жертв Голодомора, и ел прямо у памятника. Хлебо-булочные изделия положили к памятному знаку как символ жизни вместе с зажженными лампадками и траурными цветами.

Казусное видео, которое способно вызвать горькие чувства, опубликовал член парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович у себя в Facebook. Политик охарактеризовал эпизод, когда в Украине все еще есть люди, которые не гнушаются реквизитным хлебом, очень грустным (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"После возложения цветов к Мемориалу жертвам Голодомора пришёл дедушка, который взял себе хлеба прямо из-под памятника. Очень грустно", — написал Рабинович.

Подписчики пророссийского политика нашли в этом инциденте очередную попытку обратить внимание на голодающих пенсионеров и запредельную бедность в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL компания украинских блогеров устроила "голодную тусу" в субботу, когда Украина вспоминала о жертвах искусственного геноцида в 1932-1933 гг. Это вызвало негодование гражданского общества и большинство участников вечеринки утратили рекламные контракты.