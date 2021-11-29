В Киеве пенсионер взял хлеб, оставленный на Мемориале жертвам Голодомора. Видео

Екатерина Белоброва
Жизнь
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В Киеве пенсионер взял хлеб, оставленный на Мемориале жертвам Голодомора. Видео

В субботу, 27 ноября, в Киеве пожилой мужчина собирал хлеб, оставленный на Мемориале памяти жертв Голодомора, и ел прямо у памятника. Хлебо-булочные изделия положили к памятному знаку как символ жизни вместе с зажженными лампадками и траурными цветами.

Казусное видео, которое способно вызвать горькие чувства, опубликовал член парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович у себя в Facebook. Политик охарактеризовал эпизод, когда в Украине все еще есть люди, которые не гнушаются реквизитным хлебом, очень грустным (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Дедушка ест хлеб на акции памяти жертв Голодомора.
Видео дня

"После возложения цветов к Мемориалу жертвам Голодомора пришёл дедушка, который взял себе хлеба прямо из-под памятника. Очень грустно", — написал Рабинович.

Подписчики пророссийского политика нашли в этом инциденте очередную попытку обратить внимание на голодающих пенсионеров и запредельную бедность в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL компания украинских блогеров устроила "голодную тусу" в субботу, когда Украина вспоминала о жертвах искусственного геноцида в 1932-1933 гг. Это вызвало негодование гражданского общества и большинство участников вечеринки утратили рекламные контракты.