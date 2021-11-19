В Киеве начали строить 48-этажный ЖК '50Avenue': создает угрозу метро 'Шулявская'

В Шевченковском райне в Киеве стартовало строительство скандального жилого комплекса "50Avenue", который предусматривает 48 этажей. Беспрецедентная высота здания создает опасность для станции метро "Шулявская", расположенной также на внушительной глубине – 92 метра.

Об этом, ссылаясь на заключения специалистов, написал у себя в Facebook журналист Александр Шарипов. Он указал, что новый небоскреб превосходит самый высокий небоскреб в Украине на один этаж (ЖК "Кловский", также возведенный в столице, по официальным данным составляет 168 метров в высоту).

"Тем временем на Шулявке заливается фундемент 48-этажного ЖК "50Avenue". Эксперты говорят, что это строительство повлияет даже на станцию метро "Шулявская", – указано в публикации.

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Отметим, что продажа квартир в новом жилом комплексе предусматривает только иностранных инвесторов, преимущественно граждан Израиля.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, почему строительство нового жилого комплекса по типу высоток Нью-Йорка вызвало возмущение у самих киевлян и подвергает серьезным рискам инвесторов.