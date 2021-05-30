В Киеве на Позняках молодой мужчина выпал из окна высотки. Фото 18+
В воскресенье, 30 мая, в киевском районе Позняки мужчина выпал из окна многоэтажного дома и погиб от полученных травм до приезда "скорой". На месте работает полиция и криминалисты.
Об этом сообщил Телеграм-канал "ДТП Киев". Правоохранители пытаются идентифицировать тело мужчины.
"Полиция опрашивает свидетелей, предварительно мужчина упал с 7 этажа, однако за час опросов никто из соседей не узнал погибшего", – указано в сообщении.
По словам правоохранителей, на вид мужчине около 30-ти лет.
Трагический инцидент произошел в жилом комплексе по адресу Елены Пчилки, 3.
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