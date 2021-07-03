В Киеве на озере обнаружен скорпион: отдыхающих предупредили об опасности

На территории Оболонского района в Киеве был замечен водяной скорпион из семейства клоповых. Его укус для человека очень болезненный, поэтому отдыхающих на озере Редькино просят быть осторожными и внимательными.

Об этом сообщил Евгений Руденко в группе "Животный мир Украины" в Facebook. Он сфотографировал насекомое в момент, когда оно поднялось на поверхность, чтобы пополнить запасы кислорода.

Специалисты отмечают, что главная опасность водяного скорпиона - это укус на большой глубине, превышающей рост человека. Это объясняется тем, что инстинктивная реакция на болезненный и внезапный укус проявляется в сокращении мышц. Однако основная их добыча - мелкие бесхребетные рыбки.

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