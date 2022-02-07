В Киеве избили советника генпрокурора: первые детали

В понедельник, 7 февраля, в Киеве группа неизвестных совершила нападение на советника генпрокурора Украины Зураба Адеишвили. Он стоял на улице, когда к нему подошли неизвестные с недобрыми намерениями.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников в полиции, они спросили у Адеишвили его имя и фамилию. Убедившись, что это он, банда с возгласом "Получай за наш народ!" набросилась на него с кулаками.

На место происшествия очевидцы вызвали полицию. Когда они прибыли, нападающие уже успели скрыться. Из тех же источников известно, что нападение было совершено по мотивам мести за работу на государственных должностях Адеишвили в Грузии.

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Другие обстоятельства происшествия выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Зураб Адеишвили занимал пост министра юстиции Грузии при президенте Михеиле Саакашвили, он был его ближайшим соратником. В 2004 году был назначен генеральным прокурором. После того как Саакашвили проиграл на выборах 2012 года, был вынужден выехать за пределы Грузии вместе с большинством членов его команды.

Сейчас Адеишвили работает на общественных началах в Офисе генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Грузинское правительство неоднократно заявляло в Киев об экстрадиции советника, но Украина отказалась выдавать Адеишвили.

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