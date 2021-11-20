В Киеве авто наехало на женщину с ребенком: ее увезли на скорой. Фото

Екатерина Белоброва
Происшествия
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В Киеве авто наехало на женщину с ребенком: ее увезли на скорой. Фото

В субботу, 20 ноября, в Киеве на Троещине автомобиль марки SKODA Octavia совершил наезд на женщину, которая гуляла с малолетней дочкой на ярмарке выходного дня. Малышка отделалась испугом, а вот у ее матери подозрение на перелом ноги.

Об этом сообщил собственный корреспондент OBOZREVATEL. Водитель и его пассажирка не стали скрываться с места, а напротив открыли заднюю дверь машины, чтобы пострадавшая могла сидя дождаться сотрудников скорой помощи и Патрульной полиции.

"Обе службы прибыли на место ДТП в течение десяти минут. Медики забрали маму с малышкой в больницу, а копы составили протокол об административном нарушении", – отметила журналист.

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Малышку успокаивает пассажир авто.
Девочка переживает за маму.

При этом она добавила, что продавцы ярмарки сетуют на снующие по оживленной территории автомобили. Они считают, что полиция должна контролировать оживленный участок и штрафовать водителей, которые нарушают ограничения на проезд.

"Когда патрульная стоит у входа на ярмарку, машин нет. Как только полиция уезжает, сразу появляются автомобилисты, которые создают опасность нам всем. А здесь очень много людей с маленькими детьми", – передает корреспондент их возмущение.

На место приехала полиция .
Машина, которая совершила наезд на прохожих.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в пятницу под Киевом произошло четыре ДТП по причине заморозков на трассе. Водителей призывают в приближение зимы учитывать погодные условия, выезжая на дорогу.

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