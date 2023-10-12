В КГГА рассказали, отменят ли в Киеве осенние каникулы для школьников

В Киеве осенние каникулы для школьников начнутся 23 октября и продлятся до 29 октября включительно. У городских властей сейчас нет причин, чтобы их переносить.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА. Во время каникул в учебных заведениях будут работать кружки.

"Согласно рекомендованной структуре учебного года, с 23 октября в Киеве для школьников начнутся осенние каникулы. Причин для их переноса пока нет. До начала каникул учебные заведения Киева продолжат работу в очном, смешанном и дистанционном форматах, учитывая безопасность и соблюдая алгоритм действий в случае объявления воздушной тревоги до начала учебы", – заявил Мондриевский.

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По его словам, каникулы будут продолжаться неделю – до 29 октября включительно. На этот период для школьников в учебных заведениях будет организована работа кружков и компенсаторные занятия по разным предметам. Для учителей городские учреждения подготовили ряд вебинаров и тренингов по психологической поддержке участников образовательного процесса и по повышению профессионального мастерства.

Заведения дошкольного и внешкольного образования столицы во время каникул продолжат работу в формате, в котором сейчас работают.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые школы трех регионов Украины уже точно решили не идти на осенние каникулы в 2023 году, а увеличить зимние. Ученики Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областей будут посещать учебные заведения до конца декабря.

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